Skandal w Niemczech. Reaguje biskup

W opublikowanym nagraniu wideo bp Oster podkreślił, że Kościół katolicki nie kwestionuje godności dziecka, lecz sprzeciwia się sposobowi jego poczęcia i narodzin. Przypomniał, że zgodnie z nauczaniem Kościoła dziecko jest darem Boga, a nie przedmiotem umowy czy transakcji handlowej. Dodał, że komercyjne macierzyństwo zastępcze pozostaje w sprzeczności z chrześcijańskim rozumieniem miłości i rodzicielstwa.

Hierarcha zwrócił uwagę na wyjątkową więź między matką a dzieckiem w okresie prenatalnym, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju człowieka. Przypomniał również naukę katolicką, zgodnie z którą dziecko ma – na ile to możliwe – prawo do wychowania przez swoich biologicznych rodziców.

Biskup ostro krytykuje polityka

Odnosząc się do sytuacji dziecka Jensa Spahna i jego partnera Daniela Funkego, bp Oster wyraził ubolewanie, że od chwili narodzin znalazło się ono w centrum zainteresowania opinii publicznej. Zaznaczył jednocześnie, że wyjątkowych przypadków wymagających opieki zastępczej nie można utożsamiać z celowym oddzielaniem dziecka od biologicznej matki bezpośrednio po porodzie.

Najostrzej skrytykował jednak postawę samego Spahna, deklarującego się jako katolik i należącego do CDU, która oficjalnie sprzeciwia się macierzyństwu zastępczemu. Zdaniem biskupa, korzystając z usług surogatki za granicą, polityk postąpił wbrew obowiązującemu w Niemczech prawu oraz stanowisku własnej partii. Nazwał to "prawdziwym skandalem”, podkreślając, że Kościół nie może zaakceptować takiej postawy.

Oświadczenie bp. Ostera ukazało się po tym, jak Spahn poinformował o narodzinach syna dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze zawartej w Stanach Zjednoczonych. Informacja wywołała szeroką debatę w Niemczech, gdzie zarówno komercyjne, jak i "altruistyczne” macierzyństwo zastępcze pozostaje zakazane. Kontrowersje spotęgował fakt, że Spahn wcześniej publicznie sprzeciwiał się legalizacji tej praktyki.

Dymisja Spahna

Według dostępnych informacji biologicznym ojcem dziecka jest partner polityka, Daniel Funke. Sam Spahn nie jest jego biologicznym ojcem. Po fali krytyki zrezygnował z funkcji przewodniczącego frakcji CDU/CSU w Bundestagu, zachowując mandat poselski i członkostwo w CDU.

Macierzyństwo zastępcze jest zakazane lub podlega ścisłym ograniczeniom w większości państw europejskich, m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. W Stanach Zjednoczonych przepisy regulujące tę procedurę różnią się w zależności od stanu; w wielu z nich, m.in. w Kalifornii, Illinois i Kolorado, jest ona legalna i szczegółowo uregulowana. Korzystanie z tej możliwości za granicą może jednak rodzić problemy prawne po powrocie do Niemiec, zwłaszcza w zakresie uznania rodzicielstwa i obywatelstwa dziecka.

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