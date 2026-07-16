Awantura o in vitro. Czarzasty do o. Rydzyka: Niech się pan nie wypowiada

Lider Lewicy stwierdził, że duchowny nie powinien wypowiadać się na tematy związane z rodzicielstwem i wychowywaniem dzieci. To reakcja na wystąpienie dyrektora Radia Maryja podczas 35. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze.

Rydzyk: In vitro to jest zabijanie wielu dzieci

Podczas ostatniej pielgrzymki na Jasnej Górze o. Tadeusz Rydzyk odniósł się do rządowego programu finansowania in vitro. – 14 tys. dzieci dzięki in vitro. Przecież to jest obłuda. In vitro to jest zabijanie wielu dzieci, żeby jedno się urodziło – powiedział.

Do procedury odniósł się także biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. – W każdej diecezji jest „okno życia”, nie trzeba uciekać się do procedur in vitro, nazywanych kłamliwie leczeniem bezpłodności. Rodzice mogą podjąć metodę leczenia zwaną naprotechnologią, w dużym stopniu skuteczną i jednocześnie zgodną z nauką Kościoła – mówił podczas mszy inaugurującej pielgrzymkę.

Hierarcha przekonywał również, że troska o rodzinę oznacza ochronę życia, sprzeciw wobec aborcji oraz wspieranie religijnego wychowania dzieci.

"Nie ma pan zielonego pojęcia"

Do słów o. Rydzyka odniósł się marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu stwierdził, że dzięki procedurze in vitro urodziło się 15 tys. dzieci. – W ostatnim czasie urodziło się 15 tys. dzieci z in vitro, w rodzinach, które pragnęły mieć dzieci, szczęście, kogoś, kogo będą mogły wychowywać, przytulać, całować, komu będą mogły pokazywać świat – powiedział.

Dodał także: – Dziecko jest największym szczęściem dla rodziców. Jest również największym obowiązkiem, czymś najbardziej szczególnym. Wiem, bo sam jestem rodzicem.

Najostrzejsza część wypowiedzi Czarzastego była skierowana bezpośrednio do dyrektora Radia Maryja. – Chciałem panu, panie dyrektorze, powiedzieć: niech się pan nie wypowiada na temat spraw, o których nie ma pan zielonego pojęcia. Lider Lewicy dodał: – Dosyć mam wypowiedzi kleru na temat wychowania dzieci, rodzenia dzieci, płodzenia dzieci. Nie macie o tym, a pan szczególnie, panie dyrektorze, zielonego pojęcia. Nie zajmujcie się rzeczami, o których nic nie wiecie.

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