O. Rydzyk o Ziobrze: Nie chciał dawać pieniędzy na lewactwo, LGBT i za to cierpi

– Minister nie chciał dawać pieniędzy na lewactwo, na demoralizację dzieci i młodzieży, na te LGBT, te nienormalności i za to cierpi, za to cierpią ci ministrowie – i minister Ziobro, i minister Romanowski – mówił o. Rydzyk w niedzielę (12 lipca) na Jasnej Górze podczas 35. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

Dodał, że cierpią także "niewinne panie", jak określił oskarżone w sprawie Funduszu Sprawiedliwości byłe urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. – To jest bestialstwo, takie traktowanie ludzi, trzeba to mówić. Matka chorego dziecka powinna być przy dziecku. Dziecko cierpiało, nawet nad dziećmi nie mają litości – ocenił duchowny.

O. Rydzyk o in vitro: To jest zabijanie wielu dzieci, żeby jedno się urodziło

– Zresztą oni (rządzący – red.) mówią, żeby zabijać te dzieci. A z drugiej strony mówią,"14 tysięcy dzięki in vitro". Przecież to jest obłuda. In vitro to jest zabijanie wielu dzieci, żeby jedno się urodziło – stwierdził o. Rydzyk.

Premier Donald Tusk przekazał na początku czerwca, że dzięki procedurze in vitro urodziło się 15 tys. dzieci. Refundacja programu została przywrócona 1 czerwca 2024 r. przez koalicyjny rząd KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

Program Ministerstwa Zdrowia powstał na mocy uchwalonej pod koniec 2023 r. ustawy przewidującej, że rocznie na refundację in vitro państwo przeznaczać będzie co najmniej 500 mln zł. Program ma potrwać do końca 2028 r. i kosztować łącznie 2,5 mld zł.

Stanowisko Episkopatu Polski

Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych wydał w 2025 r. oświadczenie, w którym czytamy, że "każde dziecko poczęte w jakikolwiek sposób jest obdarowane godnością osobową i w całej pełni jest podmiotem prawa naturalnego oraz praw cywilnych i kościelnych".

"Również dla tego dziecka, jak każdego innego człowieka, chrzest jest tak wielkim darem Bożej miłości w wymiarze zbawczym i eklezjalnym, że nikt nie może mu go odmawiać tylko dlatego, że zostało poczęte z pomocą metod innych niż współżycie intymne małżonków" – napisano.

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