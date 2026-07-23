"Idź się napić i zwiedzać dachy". Ostra wymiana zdań w PiS

Konflikt wybuchł w czasie, gdy upływa termin wyznaczony przez władze PiS na podpisanie przez parlamentarzystów oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną wewnątrz partii.

Chodzi przede wszystkim o członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier Mateusz Morawiecki.

Złożenie deklaracji ma być potwierdzeniem lojalności wobec kierownictwa ugrupowania. Odmowa podpisania dokumentu ma być równoznaczna z wykluczeniem z partii.

W czwartek (23 lipca) o godz 12:00 dojdzie do spotkania Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Nerwy w PiS. Pawłowska do Mateckiego: Idź się napić i zwiedzać dachy

Atmosfera w PiS od kilku dni jest bardzo gorąca. Świadczy o tym m.in. wpis Dariusza Mateckiego w serwisie X, który skrytykował Monikę Pawłowską, zarzucając jej brak lojalności wobec partii.

Posłanka odpowiedziała serią wpisów, oskarżając Mateckiego o prowadzenie przeciwko niej "nagonki" oraz używanie obraźliwych i nieprawdziwych sformułowań. W jednym z komentarzy zwróciła się do niego słowami: "Idź się napić i zwiedzać dachy", nawiązując do sytuacji z czerwca 2024 r., kiedy Matecki wszedł na dach budynku sejmowego.

Sprawa trafi do komisji i Kaczyńskiego

Pawłowska zapowiedziała, że zwróci się do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o ocenę zachowania Mateckiego. Podkreśliła również, że nie zamierza pozostawić sprawy bez reakcji.

Pawłowska jest posłanką na Sejm IX i X kadencji (2019-2023, od 2024). W przeszłości była związana m.in. z SLD, Wiosną Roberta Biedronia i Porozumieniem Jarosława Gowina.

W lutym 2024 r. objęła mandat poselski po Mariuszu Kamińskim, który wcześniej wygasił ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia, po tym jak Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani za aferę gruntową.

Czytaj też:

Konflikt w PiS. "Decyzja kierownictwa zapadła"