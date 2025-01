Skandal w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się z wizytą do otwartego w październiku ubiegłego roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w centrum Warszawy. W biblioteczce znaleźli książkę pt. "Gender Queer – Autobiografia". Okazało się, że pozycja zawiera treści i obrazki o charakterze seksualnym i transpłciowym. Autorem komiksu jest Maia Kobabe, osoba uznająca się za niebinarną.

"»Gender Queer« to mega potrzebna rzecz w tym kraju. Do tej pory po polsku po prostu nie było tak przystępnej, nowoczesnej i inkluzywnej pozycji o dorastaniu jako osoba trans we wszystkich, najtrudniejszych nawet aspektach i to takiej od transa dla transa. Brak tu medykalizmu, postrzegania nas tylko i wyłącznie przez pryzmat naszych traum, sensacjonalizacji tego, że istniejemy. Musimy też pochwalić naprawdę super jakości, kompetentne tłumaczenie, niestroniące od form neutralnych i neozaimków. Jesteśmy dumni, że to nasz pierwszy patronat medialny!" – czytamy w opisie książki.

Jaki: To promowanie pornografii wśród dzieci

Sprawę komentował w rozmowie z Radiem Plus europoseł Patryk Jaki. – Mamy dwa muzea. Jedno muzeum, za którego moc i siłę rzeczywiście był odpowiedzialny Karol Nawrocki i to jest Muzeum II Wojny Światowej i ono rzeczywiście działa fantastycznie i wspaniale i tam zarzuca się jakieś niemoralne działania, nie mając na to żadnych dowodów, natomiast mamy drugie muzeum zbudowane przez Rafała Trzaskowskiego w centrum Warszawy, to pudło, które wygląda jak Biedronka – powiedział Patryk Jaki w Radiu Plus.

– Tam już nie ma żadnych wątpliwości, że są organizowane działania niemoralne, dlatego że komiks, który się tam przekazuje, z pornografią dziecięcą, z przeznaczeniem dla dzieci, to jest dopiero działanie niemoralne, przeciwko któremu chcemy się przeciwstawić – kontynuował.

Jaki wskazał, że w wielu miejscach na świecie dokładnie ten komiks jest po prostu zakazany. – Będzie nasza prawna reakcja, niewykluczone zawiadomienie do prokuratury, to jest dla mnie oczywiste, że to jest łamanie prawa. Jak można w ogóle publiczne pieniądze przekazywać na promowanie pornografii wśród dzieci w Warszawie, przecież to jest skandal po prostu. Trzaskowski do dymisji powinien się podać za coś takiego – dodał.

Dziennikarz dopytywał Jakiego, czy zawiadomienie do prokuratury jest dopiero rozważane. – Będzie zawiadomienie – zapewnił.

