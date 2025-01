"Tak, zabiorę". Trzaskowski obiecał, że odbierze Order Orła Białego politykowi PiS

Pytanie o to, czy zabierze Order Orła Białego Macierewiczowi, Trzaskowski otrzymał na czacie. – Tak zabiorę, dlatego że to jest osoba, która najbardziej się przyczyniła do budowania teorii spiskowych, do niszczenia zaufania w Polsce. To osoba, która nigdy nie powinna zostać tym orderem odznaczona – stwierdził.

– W ogóle uważam, że ten order w rękach prezydenta Dudy niestety, w pewnym sensie, jego waga osłabła, dlatego że był wręczany osobom, które nie powinny tego orderu dostać. Jego zdaniem "order powinny dostawać osoby uznawane za autorytet w całym społeczeństwie". Jako przykład podał Henryka Wujca i Zbigniewa Romaszewskiego.

– Oni byli po innych stronach barykady politycznej, ale byli szanowani przez wszystkich. I wszyscy uznają, że zarówno jeden, jak i drugi przyczynili się walnie do tego, że jesteśmy wolnym krajem. Stąd przyznanie tego typu odznaczenia zarówno Wujcowi, jak i Romaszewskiemu ma głęboki sens, bo to są autorytety dla większości Polek i Polaków – argumentował.

– Natomiast przyznawanie (orderu – red.) tak kontrowersyjnym osobom jak Macierewicz, za – jak rozumiem – dokonania z czasów opozycji, nie biorąc pod uwagę tego, co on wyprawiał później, narusza powagę samego odznaczenia – powiedział Trzaskowski.

Macierewicz odznaczony przez Dudę

Poseł PiS, były minister obrony Antoni Macierewicz został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego we wrześniu 2022 r. w dniu 46. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników – jako działacz opozycji antykomunistycznej i współzałożyciel KOR.

Kancelaria Prezydenta informowała wówczas, że Macierewicz to jeden z liderów opozycji antykomunistycznej, aresztowany po wydarzeniach Marca ’68, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". "Twórca podziemnego pisma "Głos", jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Więzień polityczny, aresztowany ponad dwadzieścia razy" – czytamy na stronie internetowej KPRP.

Order Orła Białego. Jak prezydent może go odebrać

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują je najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych.

Prezydent RP może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na podstawie przepisów opisanych w ustawie o orderach i odznaczeniach.

