Nowe fakty ws. nożownika z Olkusza. Jest zapowiedź prokuratury

Policja potwierdza, że zatrzymany 23-latek w poniedziałek zaatakował 60-letniego mężczyznę, a następnego dnia dopuścił się kolejnego ataku w centrum handlowym.

W poniedziałek i we wtorek w Olkuszu doszło do dwóch incydentów z użyciem ostrego narzędzia. Łącznie pięć osób doznało ran ciętych oraz kłutych. W momencie przewiezienia do szpitala wszyscy byli przytomni, a ich stan określany jest jako stabilny.

Zatrzymany to 23-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego. Jak poinformowała w środę policja, śledczy powiązali oba ataki z tym samym sprawcą. – Zgromadzone dowody jednoznacznie wskazują, że za poniedziałkowy i wtorkowy atak odpowiada ta sama osoba – powiedziała RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Prokuratura stawia zarzuty

Prokuratura planuje postawić mężczyźnie zarzut pięciokrotnego usiłowania zabójstwa.

– Przygotowujemy w tej chwili zarzuty (...), czekamy na stanowisko lekarzy, czy będzie można z nim wykonać czynności procesowe – relacjonował Prokurator Rejonowy w Olkuszu Piotr Piekarski. Dodał, że w sprawie poniedziałkowego ataku na 60-latka śledztwo było wszczęte już wcześniej i dotyczy usiłowania zabójstwa.

– Wczorajsze zdarzenie też kwalifikujemy jako czterokrotne usiłowanie zabójstwa – podkreślił prokurator. Ocenił, że dalsze czynności zależą od lekarzy i nie wiadomo czy sprawca będzie doprowadzony do prokuratury, czy będą one przeprowadzone w szpitalu.

Sprawca na obserwacji

Wcześniej Polsat News przekazało informację, że zatrzymany napastnik przebywa na obserwacji psychiatrycznej w szpitalu. Mężczyzna przebywa na oddziale, pilnowany przez funkcjonariuszy. RMF FM ujawniło, że mężczyzna już wcześniej leczył się psychiatrycznie.

W poniedziałek wieczorem na jednej z ulic miasta ugodzony został 60-letni mężczyzna. We wtorek, podczas ataku nożownika w centrum handlowym w Olkuszu, ranne zostały cztery osoby. – Ucierpiało troje pracowników sklepu: mężczyzna w wieku 41 lat i dwie kobiety 21 i 36 lat, a także klientka w wieku 61 lat – poinformowała rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Zaatakowani zostali przewiezieni do szpitali w Olkuszu, Chrzanowie i Dąbrowie Górniczej. Jak podała policja, w najcięższym stanie była 36-latka.

Czytaj też:

Atak nożownika w Londynie. Furia sprawcyCzytaj też:

Atak nożownika przy granicy z Polską. Są ofiary