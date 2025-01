Mec. Lewandowski: Sąd wydał postanowienie ws. Szczerby

"Mam bana u posła Michała Szczerby, dlatego prosiłbym Państwa o pomoc i przekazanie informacji, że ponad dwa tygodnie temu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał natychmiast wykonalne postanowienie, w którym nakazał mu opublikowanie oświadczenia o toczącym się procesie o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie z mojego powództwa. Skoro pan poseł wielokrotnie deklarował szacunek do sądów, to warto, aby to orzeczenie sądu wykonał. Mój pełnomocnik przedwczoraj wysłał dodatkowe przypomnienie ze skanem orzeczenia. Sprawa dotyczy zniesławiającego mnie wpisu opublikowanego w maju zeszłego roku (w załączeniu) przez posła Szczerbę" – poinformował prawnik.

Co napisał poseł KO? "W aferze hejterskiej sędziego Tomasza Szmydta bronił adw. Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris. W tym czasie był też pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości. Faktycznie pełnomocnictwa udzielił mu Sebastian Kaleta ws. dyscyplinarnych dot. wszystkich adwokatów. Nie było żadnej publicznej informacji o przetargu na obsługę prawną w tym zakresie. A więc bez żadnego trybu? (...) Państwo ma obowiązek wyjaśnić te wszystkie zależności i potencjalną rolę agentury" – stwierdził Szerba.

twitter

Lewandowski: Szczerba powinien wykazać się odwagą

Jak wskazuje mec. Lewandowski, "w kolejnych wpisach i wypowiedziach na mój temat poseł Michał Szczerba pogłębiał te naruszenia, a nawet groził mi odpowiedzialnością karną, jeśli nie złamię tajemnicy obrończej. W związku wpisem z maja 2024 r., oprócz sprawy cywilnej, toczy się również sprawa karana, w której pan poseł… zasłania się immunitetem, co jest dla mnie jeszcze większym zaskoczeniem, bo 20.07.2024 r. pisał: 'Nikt nie może stosować immunitetu jako sposobu na uniknięcie odpowiedzialności karnej'. Sądzę, że skoro pan poseł tak odważnie rzuca oskarżenia w przestrzeni publicznej na temat innych osób, to powinien wykazać się odwagą i zrzec się immunitetu, aby przedstawić dowody prawdziwości swoich krzywdzących tez. Jeśli oświadczenie, zgodnie ze zobowiązaniem Sądu, nie zostanie opublikowane, zainicjuję postępowanie przymuszające w celu jego egzekucji".

