Katastrofa lotnicza w Waszyngtonie. Wśród ofiar jest Polka

Do katastrofy doszło nad Waszyngtonem o godz. 21 w środę czasu lokalnego. W sumie 67 osób było w dwóch maszynach, które zderzyły się nad stolicą USA. Samolot pasażerski przewożący 64 osoby (60 pasażerów i 4 członków załogi) zderzył się w powietrzu z helikopterem Black Hawk armii USA w pobliżu lotniska Reagan National Airport w Waszyngtonie, gdy zbliżał się do pasa startowego – poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa. Na razie nie wiadomo, co było powodem tragedii.

Po pewnym czasie służby zmieniły charakter prowadzonych działań z akcji poszukiwawczej na akcję odzyskania ciał.

Polka ofiarą katastrofy

Wśród ofiar katastrofy jest 42-letnia Polka, Justyna Magdalena Beyer oraz jej 12-letnia córka Brielle Beyer, obiecująca łyżwiarka figurowa. Mieszkały z najbliższymi w Aldie w Wirginii. Tę smutną informację potwierdziła siostra pani Justyny. – Jesteśmy po prostu w szoku – powiedziała Mariola Witkowska. Dodała, że jej siostrzenica Brielle "jeździła na łyżwach przez całe swoje życie", a pasją do łyżwiarstwa zaraziła ją matka. – Brielle i łyżwiarstwo były właściwie jej życiem – powiedziała Witkowska w rozmowie z NBC.

Szkółka, w której 12-latka trenowała łyżwiarstwo figurowe, opublikowała poruszający post: ""Brielle była odważną łyżwiarką, o której mówiono, że żyje na lodzie. Brielle wykonywała potrójnego salchowa, zajmując trzecie miejsce w dywizji juniorek na Eastern Sectionals… W samolocie towarzyszyła jej matka, Justyna".

facebooktwitter

Trump: Tej katastrofie można było zapobiec

"Samolot był na idealnej i rutynowej linii podejścia do lotniska. Śmigłowiec leciał prosto na samolot przez dłuższy czas. Noc jest pogodna, światła samolotu się świeciły, dlaczego śmigłowiec nie wzniósł się ani nie opadł, ani nie skręcił? Dlaczego wieża kontroli lotów nie powiedziała śmigłowcowi, co ma robić, zamiast pytać, czy widzieli samolot? To zła sytuacja, której można było zapobiec. NIEDOBRZE!" – napisał prezydent USA Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Czytaj też:

Dramatyczne komunikaty tuż przed katastrofą w Waszyngtonie. "O, mój Boże!"