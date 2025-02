Nowe narzędzie do weryfikacji uprawnień kierowców. To reakcja na niebezpieczny proceder

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło w styczniu 2025 roku usługę informatyczną, która umożliwia szybkie i zautomatyzowane sprawdzanie uprawnień kierowców.

Automatyczna weryfikacja uprawnień kierowców

Jak przypomniał w środę podczas konferencji prasowej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy, istotą przedsięwzięcia jest umożliwienie przedsiębiorcom sprawdzania, czy ich pracownicy mają uprawnienia. Zautomatyzowany system już funkcjonuje, pierwsze firmy już raportują i są pierwsze zgłoszenia przypadków pracowników, którzy próbowali jeździć mimo braku uprawnień. Zostaną oni wyłączeni z rynku.

Gawkowski zaprosił kolejne firmy do udziału w procesie. Obecnie do certyfikacji zgłosiło się ponad 130. – One są w procesie, który będzie korzystać z tej automatycznej wtyczki – powiedział wicepremier.

Jak to działa? Centralny Ośrodek Informatyki udostępnił usługę API, dzięki której firmy transportowe zyskują szybki dostęp do wiarygodnych danych. W ramach współpracy z firmami zaplanowano też dodatkowe szkolenia i konsultacje.

Możliwość szybszego dostępu do informacji dla przewoźników

Resort cyfryzacji podkreślił, że nowa usługa została stworzona z myślą o potrzebach branży transportowej, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Firmy mogą teraz masowo i automatycznie wysyłać zapytania do systemu CEPiK, podając dane kierowcy (imię, nazwisko oraz numer blankietu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem). Otrzymają one w odpowiedzi informacje, takie jak:

rodzaj oraz zakres uprawnień kierowcy,

data ważności uprawnień,

data ważności dokumentu,

seria i numer blankietu;

informacje o zatrzymaniu dokumentu, jeżeli dokument pozostaje zatrzymany.

Śmiertelne potrącenie 14-latka. Kierujący nie miał uprawnień

Rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów ws. kierowców łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów po tym, jak mężczyzna, który prowadził pomimo odebranych uprawnień śmiertelnie potrącił dziecko przy ulicy Jana Kazimierza na warszawskiej Woli.

