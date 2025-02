Były szef "Jerusalem Post" ambasadorem USA w Polsce

"Thomas jest szanowanym biznesmenem i komentatorem, który przez prawie dekadę prowadził udany program radiowy w Sirius XM i pełnił funkcję wydawcy i dyrektora generalnego 'The Jerusalem Post'. Zadba o to, aby nasze interesy były reprezentowane w Polsce i zawsze stawiał Amerykę na pierwszym miejscu" – napisał Donald Trump.

"Jestem głęboko zaszczycony i głęboko zaszczycony, że nasz tworzący historię prezydent poprosił mnie o pełnienie funkcji ambasadora w Polsce. Jeśli zostanę zatwierdzony, będę każdego dnia robił wszystko, co w mojej mocy, aby promować, bronić i rozwijać interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki i naszego wspaniałego prezydenta" – to komentarz dyplomaty.

Thomas Rose pracował w przeszłości jako reporter telewizyjny, radiowy i prasowy, był także na funkcjach kierowniczych. Przez siedem lat zajmował stanowiska wydawcą i dyrektora generalnego "The Jerusalem Post", był także gospodarzem i producentem programu radiowego "The Bauer and Rose Show" w Sirius XM Satellite Radio – opisuje Onet. W przeszłości był doradcą byłego wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a.

Rose o Dudzie: Największy przyjaciel Ameryki w Europie

W dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA, Rose wypowiedział się dla telewizji wPolsce24, wspominając poprzednią kadencję Trumpa. Wypowiadał się o relacjach z prezydentem Andrzejem Dudą i rządem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. – Bez wątpienia prezydent Trump miał znakomite relacje z premierem Morawieckim, prezydentem Dudą, który wciąż pozostaje na urzędzie, który brał udział w budowaniu silnych dwustronnych relacji – powiedział.

Udzielił też wywiadu TVP World.

Na pytanie o prognozy dotyczące obecnych kontaktów na linii polski rząd-administracja Trumpa, stwierdził, że "nadchodzi czas decyzji przed wyborami prezydenckimi w Polsce, czy Polska chce zbliżyć się do centrum władz w Unii Europejskiej, (…) czy może Polska chce pozostać dumnym, suwerennym krajem, który spełnia swoje zobowiązania sojusznicze".

Wcześniej, pod koniec grudnia 2024 r., Thomas Rose spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. "Ogromnym zaszczytem było dla mnie spotkanie z największym przyjacielem Ameryki w Europie" – napisał wtedy w serwisie X.

