Awans za obławę na emerytkę? "Będzie komendantem we Włocławku"

"Zastępca komendanta miejskiego policji w Toruniu, który osobiście poszedł zatrzymać kobietę piszącą do Jerzego Owsiaka 'giń człeku' (lecz ta go przechytrzyła, bo nie było jej w domu), dostał awans. Teraz będzie komendantem we Włocławku" – napisał w serwisie X Patryk Słowik z Wirtualnej Polski, współautor tekstu poświęconego kulisom obławy służb na 66-latkę, która opublikował wpis skierowany do Jerzego Owsiaka.

66-letnia kobieta napisała na Facebooku do Jerzego Owsiaka "giń człeku". Wpis pojawił się 12 stycznia pod postem WOŚP. "giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT" – napisała Izabela Majewska.

Szybki awans

To wywołało natychmiastowe działanie policji i szybkie ujęcie seniorki. Wirtualna Polska opisała kulisy sprawy. Dwa dni po wpisie, 14 stycznia, wieczorem do mieszkania Izabeli Majewskiej udała się ekipa z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Wśród policjantów był właśnie nadkom. Arkadiusz Górecki. Nie zastali kobiety. Następnego dnia po godz. 6 rano do mieszkania funkcjonariusze wydziału kryminalnego KMP wracają do mieszkania i zastają lokatorkę. O godz. 6:25 kobieta zostaje zatrzymana, a w protokole wpisano, że zatrzymanie jest związane z tym, że "zachodzi obawa matactwa i ukrywania się".

"Nowym Komendantem Miejskim Policji we Włocławku został nadkom. Arkadiusz Górecki, który dotychczas pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. Zgodnie z rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego, oficjalnie obejmie stanowisko 7 lutego 2025" – podał portal wloclawek.naszemiasto.pl.

