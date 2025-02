Dotknąć trawy

Szybko okazało się, że to zakup znacznie poważniejszy niż nowe buty czy kurtka. A do tego wyraźnie droższy. "Jasper" postanowił wziąć kredyt hipoteczny i jakież było jego zdziwienie, gdy usłyszał, że nie będzie to pożyczka na zero procent. – Nigdy w życiu nie brałem żadnych kredytów. No ale czas w końcu na ten pierwszy raz? Wiecie, ja naprawdę chciałbym mieć kiedyś swoje mieszkanie. Myślałem, że wystarczy zadzwonić do banku... Okazuje się, że to nie jest takie łatwe – relacjonował Porębski. – Potrzebuję potwierdzenia przychodów, bo ogólnie jak ma się firmę, to jest trudniej wziąć kredyt.