Kolejna profanacja w Polsce. Sprawca rozbił prętem figurę Matki Boskiej Fatimskiej

Dewastacja miała miejsce na terenie parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w nocy z 5 na 6 lutego 2025 roku. Obecnie policja prowadzi intensywne poszukiwania w celu ustalenia podejrzanych.

Figura, która stała przed wejściem do kościoła, została ustawiona na początku istnienia parafii, w 1992 roku. Niestety, już w 2022 roku, silny wiatr zniszczył pierwotną gipsową figurę, którą zastąpiono nową, wykonaną z żywicy – czytamy na portalu 4lomza.pl.

Figura rozbita metalowym prętem

Sprawca profanacji, najprawdopodobniej używając metalowego pręta, uderzył w figurę z dużą siłą, powodując poważne uszkodzenia. – Pozostały jedynie głowa, serce i otwarte ręce, które trzymają się na cienkiej ściance szaty – mówi ks. kan. Krzysztof Dąbrowski, proboszcz parafii. Zniszczenia są na tyle rozległe, że porównano je do obrażeń powstałych w wyniku rany postrzałowej: metalowy pręt najpierw wywołał małą dziurę, a potem wyrwał dużą część figury. Widać wyraźną szczelinę z tyłu i wyłom z przodu.

Wandal zostawił metalowy pręt przy ogrodzeniu kościoła, a przy okazji zerwał baner zawieszony obok figury. Szkody zostały oszacowane na ponad 3 tys. zł. Sprawcy nie udało się jeszcze ustalić. Nie wiadomo też, czy działał sam. Sprawa została przekazana policji, która prowadzi postępowanie w oparciu o artykuł 196 Kodeksu karnego, dotyczący obrazy uczuć religijnych.

Jak czytamy na portalu 4lomza.pl, władze parafialne i lokalna społeczność liczą na szybkie rozwiązanie tej sprawy i wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy dewastacji.

Figura Chrystusa rozbita na kawałki

To nie jedyna tego typu sytuacja w Polsce w ostatnim czasie. W grudniu doszło do profanacji Krzyża Świętego przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Figura Chrystusa na krzyżu została rozbita na kawałki. Sprawca zdewastował również drzwi do świątyni.

Duszpasterze sanktuarium poinformowali o zajściu za pomocą mediów społecznościowych. "Dzisiaj około 2:00 w nocy przy naszym Sanktuarium doszło do profanacji Krzyża Świętego oraz zdewastowano młotem drzwi wejściowe do naszej świątyni. W związku z tym po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy do modlitwy pokutnej. Msza Święta, nabożeństwo drogi krzyżowej wynagradzającej z ucałowaniem krzyża" – napisano na oficjalnym profilu sanktuarium na portalu Facebook.

