Będzie edukacja klimatyczna w szkołach. Nowy pomysł MEN

Wiceminister edukacji Joanna Mucha poinformowała w poniedziałek o powołaniu zespołu ds. edukacji klimatycznej, w skład którego wchodzi 36 specjalistów z różnych dziedzin. Są wśród nich przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele nauki, nauczyciele akademiccy i nauczycielki uczące w szkole, popularyzatorzy i aktywiści, edukatorzy ekologiczni.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie edukacji klimatycznej w szkołach, w szczególności w obszarach dotyczących: podstawy programowej kształcenia ogólnego, infrastruktury szkolnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkolenia i przygotowania kadry pedagogicznej, współpracy z rodzicami uczniów.

Edukacja klimatyczna. Wiceminister podała szczegóły

Mucha tłumaczyła we wtorek w Polsat News, że edukacja klimatyczna to nie będzie oddzielny przedmiot. – Na całym świecie nie uczy się o klimacie i środowisku na oddzielnym przedmiocie. Uczy się tego zagadnienia holistycznie, czyli na każdym przedmiocie trochę – powiedziała.

– Najwięcej będziemy mieli do powiedzenia na przyrodzie, chemii, fizyce, czyli tych przedmiotach, gdzie te fizyczne strony antropologicznej zmiany klimatu są najbardziej oczywiste i jasne – dodała.

Mucha: Zespół pracuje od lata

Wiceszefowa MEN poinformowała, że powołany przez nią zespół pracuje "roboczo" od lata. – Spotykamy się raz w miesiącu na posiedzeniach, ale w międzyczasie wypracowywane są kolejne dokumenty – powiedziała.

Jej zdaniem "zmiany klimatyczne zdeterminują nasz rynek pracy, zdeterminują to, w jaki sposób będziemy funkcjonowali, żyli w świecie przez najbliższe dekady". – Jeśli my nie przygotujemy naszych dzieci do funkcjonowania na takim rynku pracy, to nie spełnimy tego, co jest naszym zadaniem – argumentowała Mucha.

