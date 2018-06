Nie będzie ekstradycji polskiego dilera z Irlandii? Chodzi o praworządność w Polsce

Artur C., za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania, został zatrzymany w maju ubiegłego roku w Irlandii. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami.

Sprawę jego ekstradycji rozpatrywała irlandzka sędzia Wysokiego Trybunału w Dublinie Aileen Donnely, która przychyliła się do wniosku obrońców Artura C., aby nie odsyłać go do Polski z uwagi na "ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące sądownictwa". Zdaniem Donnely w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce tak drastycznie zmieniono prawo w zakresie sądownictwa, że Trybunał musi stwierdzić, czy rządy prawa w naszym kraju nie zostały "uszkodzone".

Irlandzki sąd będzie zobowiązany do wstrzymania wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania i przekazania Polsce Artura C., jeśli stwierdzi, że poza systemowym zagrożeniem jego prawa do sądu istnieje też bezpośrednie zagrożenie dla samego oskarżonego – jak informuje RMF24, taką niejednoznaczną ocenę przedstawił dziś rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wstępna opinia nie rozstrzyga jednoznacznie kwestii praworządności w Polsce – zagrożeń stworzonych przez wprowadzane w ostatnich miesiącach reformy nie potwierdza, ale ich też nie wyklucza.

