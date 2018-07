Polscy biskupi zdecydowanie w obronie życia. Poparcie dla projektu „zatrzymaj aborcję”

W poniedziałek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy przygotowany przez obrońców życia projekt Zatrzymaj Aborcję. Zakłada on likwidację możliwości dokonania aborcji z tzw. przesłanek eugenicznych, czyli z powodu choroby dziecka. Stanowisko w tej sprawie po raz kolejny przypomnieli polscy biskupi.

Komunikat w tej sprawie opublikował ks. Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. – Księża Biskupi przypominają swoje poparcie dla projektu obywatelskiego „Zatrzymaj aborcję”, który przewiduje ochronę dzieci nienarodzonych bez względu na ich stan zdrowia, przez wykluczenie przesłanki eugenicznej.

Jednocześnie apelują do każdego z parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. W sposób szczególny przypominają o potrzebie dotrzymania składanych obietnic w tak podstawowej sprawie, jaką jest ochrona prawa do życia. Księża Biskupi proszą wszystkich o modlitwę, aby życie każdego człowieka było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci – czytamy w komunikacie.