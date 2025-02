"Warcholstwo". Hołownia chce ukarania dwóch posłów

W czwartek Sejm zajmował się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Na nagraniu z debaty widać, jak przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek namawia Wilka, aby opuścił salę obrad. Polityk zostaje jednak na miejscu jeszcze przez kilka chwil. W końcu Płaczek przeprowadza go w stronę drzwi.

W tym momencie głos zabrał marszałek Szymon Hołownia, który wyprosił Wilka z Sejmu. Jak stwierdził, polityk Konfederacji nie jest w stanie kontynuować pracy na sali plenarnej.

Poseł PiS: Kula w łeb!

Podczas debaty sejmowej Zbigniew Ziobro w ostrych słowach wypowiadał się na temat działań rządu Donalda Tuska. Krytykował m.in. zmiany w składach sędziowskich, które zajmowały się jego sprawą. Wypomniał także rządzącym bezprawne przejmowanie mediów publicznych oraz dokonywanie zmian w prokuraturze.

– To jest kpina. To jest plucie Polakom w twarz. To jest jedno wielkie oszustwo. To jest praworządność? To jest bandytyzm! Jesteście grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć. Zobaczycie – mówił.

Kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości oklaskiwali słowa Zbigniewa Ziobry, Edward Siarka z PiS krzyknął: – Kula w łeb! – Może nie aż tak daleko – zwrócił uwagę były minister sprawiedliwości. Jego wypowiedź przerwała prowadząca obrady wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. – Czy pan poseł Siarka wie, że zostało to nagrane? Czy pan poseł Siarka zdaje sobie sprawę ze słów, które właśnie wykrzyczał? Czy chce pan przeprosić, czy pan się wycofa z tej wypowiedzi? – pytała. – Wycofuję się. Przepraszam – odparł od razu Siarka.

Hołownia o Wilku i Siarce: Nie ma zgody na warcholstwo

Do zachowania posłów Wilka i Siarki odniósł się w mediach społecznościowych marszałek Sejmu Szymon Hołownia Lider Polski 2050 zapowiedział podjęcie kroków zmierzających do ukarania parlamentarzystów.

"Poseł Siarka i Poseł Wilk skompromitowali siebie i Sejm. Dziś zawnioskuję o ukaranie obu posłów najwyższą możliwą karą – po 20 tysięcy złotych. Zleciłem też Kancelarii przygotowanie rozwiązań, które pozwolą badać posłów alkomatem" – napisał na portalu X Hołownia.

"Nie ma zgody na warcholstwo. Kończymy długą tradycję tolerowania obecności pijanych posłów. Not on my watch" – dodał.

