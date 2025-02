Wipler o spotkaniu Duda-Trump: Może się okazać, że żona Tuska miała rację

Prezydenci Polski i USA spotkali się w sobotę w Gaylord National Convention Center w National Harbor (stan Maryland) pod Waszyngtonem podczas konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC), największej imprezy politycznej amerykańskiej prawicy.

Rozmowa Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem trwała zaledwie dziesięć minut, choć oczekiwano, że może potrwać godzinę. Prezydent USA najpierw spóźnił się na spotkanie, a po krótkiej rozmowie z Dudą przemawiał na konferencji CPAC.

Premier Donald Tusk po spotkaniu Dudy z Trumpem napisał na portalu X: "Nie ma się z czego śmiać". "Bądźmy poważni, bo sytuacja robi się naprawdę poważna" – dodał.

Spotkanie Duda-Trump. Wipler wbija szpilę Tuskowi

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler powiedział w Polsat News, że "takie kąśliwości" jak wypowiedź Donalda Tuska były równie niepotrzebne, jak jego wpis, że "jego żona mówi, że w polityce światowej dwóch Donaldów to o jednego za dużo".

– Może się okazać, że żona Tuska miała rację, tylko że ten Donald, którego będzie o jednego za dużo, nie nazywa się Trump – stwierdził Wipler, nawiązując do internetowego wpisu szefa rządu sprzed kilku lat.

Przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. Tusk zamieścił w serwisie X wpis, w którym powołał się na słowa swej żony sugerującej, że dwóch Donaldów w polityce to za dużo. "Ostatni komentarz mojej żony: jeden Donald wystarczy" – napisał polityk, który pełnił wówczas funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej.

Prezydent o kulisach rozmowy z Trumpem

Andrzej Duda po spotkaniu z Donaldem Trumpem powiedział dziennikarzom, że prezydent USA przewiduje umacnianie obecności armii amerykańskiej, jeśli chodzi o Polskę.

– Powiedział, że jesteśmy jednym z najbardziej wiarygodnych aliantów, że łączą nas nie tylko więzi militarne, ale także że rozwija się między naszymi krajami współpraca gospodarcza – relacjonował słowa Trumpa Duda. Dodał, że głównym celem Amerykanina jest m.in. zakończenie wojny na Ukrainie.

Prezydent poinformował, że zaprosił amerykańskiego przywódcę do złożenia wizyty w Polsce. – Jest do ustalenia, czy to się odbędzie w związku ze szczytem Trójmorza, czy w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Hadze. To jest kwestia kalendarza Donalda Trumpa, ale powiedział wyraźnie, że odwiedzi Polskę – podkreślił Duda.

Biały Dom w komunikacie poinformował, że Trump spotkał się w sobotę z prezydentem Polski i potwierdził bliski sojusz obu krajów.

Ostatni raz Duda rozmawiał z Trumpem w kwietniu ubiegłego roku podczas wizyty w Nowym Jorku.