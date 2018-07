Wałęsa: Zaraza się rozłazi. Kaczyński, Duda, Morawiecki i Ziobro to przestępcy

Lech Wałęsa w kuriozalnym wywiadzie stwierdza, że ktokolwiek łamie konstytucję, ten "jest przestępcą". – A więc z przestępcami możemy rozmawiać jak przestępca z przestępcą. I to trzeba ludziom udowodnić. Po drugie musimy być bardziej solidarni, ale sytuacja wymaga naprawdę szybkiej interwencji, bo oni będą szli coraz dalej. I kiedy się obudzimy z braku aktywności, to będzie już naprawdę trudno walczyć. Trzeba przekonywać ludzi, żeby naprawdę się obudzili – tłumaczy.

Były prezydent dodaje, w związku z łamaniem konstytucji, tym przestępcami są prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Największym z nich jest oczywiście prezes PiS. – Bo wpływa na decyzje i powoduje decyzje. Niedobre – wyjaśnia w rozmowie z "SE".Dziennikarka zapytała jednak, co można z tym zrobić. – Gdybym wiedział, to miałbym kolejnego Nobla – przyznaje.

Lech Wałęsa oznajmia też, że zamierza spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim i to nawet, jeśli miałby się do niego "przedrzeć". Na uwagę dziennikarki "Super Expressu", że siedziba PiS jest ogrodzona, były prezydent odpowiada, że... do skakania przez płot jest przyzwyczajony.