Zabójstwa seniorek w Warszawie. Aresztowano podejrzanych, wśród nich Ukrainiec

Podejrzani to 43-letni Polak oraz 33-letni Ukrainiec. Polak był wielokrotnie karany i poszukiwany listem gończym. Kartoteka obywatela Ukrainy była dotychczas czysta. – Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec dwóch podejrzanych w sprawie zabójstw starszych kobiet w Warszawie – poinformował w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Obaj mężczyźni zajmowali się drobnymi naprawami, w tym hydrauliką. W ten sposób poznali swoje ofiary. Pierwszy z nich usłyszał m.in. zarzut zabójstwa, zaś drugi – wzięcia udziału w zabójstwie i paserstwa.

Trzy zabójstwa w ciągu dwóch tygodni

Oficjalnie potwierdzono dotychczas trzy zabójstwa seniorek. Śledczy analizowali, jakie role pełnili podejrzani: kto stał "na czatach", a kto dokonywał napaści i kradzieży. Prokuratura nie wykluczyła, że mężczyźni mogli być również zamieszani w śmierć seniorki mieszkającej przy ul. Pruszkowskiej. Kobieta zmarła śmiercią naturalną, najprawdopodobniej na zawał, który został wywołany silnym stresem.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Warszawie odnaleziono ciała trzech starszych kobiet. Do zabójstw seniorek doszło w mieszkaniach przy ulicach: Franciszkańskiej, Księcia Trojdena i Wąwozowej. We wszystkich przypadkach schemat zdarzeń był zbliżony: ofiary prawdopodobnie zostały uduszone, a ich mieszkania splądrowane. Sprawcy kradli różne przedmioty, nie zawsze cenne. Napastnicy wybierali samotne kobiety, zamieszkałe na niższych kondygnacjach. W miejscu zatrzymania podejrzanych policja odnalazła przedmioty pochodzące z mieszkania czwartej kobiety, której zwłoki znaleziono przed kilkoma dniami przy ulicy Pruszkowskiej. Obaj mężczyźni przyznali się do popełnienia wszystkich zarzucanych im czynów, jednak ich zeznania znacznie się różnią.

