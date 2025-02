Seria brutalnych zabójstw w Warszawie. Nieoficjalnie: Jest kolejna ofiara

Oficjalnie potwierdzono dotychczas trzy zabójstwa seniorek. Zatrzymani to obywatele Polski i Ukrainy. Śledczy analizują, jakie role pełniły te osoby: kto stał "na czatach", a kto dokonywał napaści i kradzieży.

Prokuratura podkreśla, że mężczyźni mogli być również zamieszani w śmierć seniorki mieszkającej przy ul. Pruszkowskiej. Jej sekcja zwłok odbędzie się w najbliższych dniach.

Seria morderstw w stolicy

W lutym w Warszawie odnaleziono ciała trzech starszych kobiet – w Śródmieściu, na Ochocie oraz we wtorek na Ursynowie. We wszystkich przypadkach schemat zdarzeń był zbliżony – ofiary prawdopodobnie zostały uduszone, a ich mieszkania splądrowane. Napastnicy wybierali samotnie mieszkające kobiety, zamieszkałe na niższych kondygnacjach. Serwis Miejski Reporter podał nieoficjalnie, że czwartą ofiarą mogła być emerytka z Ochoty, zamordowana w mieszkaniu przy ul. Pruszkowskiej.

Z informacji uzyskanych przez Wirtualną Polskę wynika, że jeden z podejrzanych został ujęty po zabójstwie 73-letniej kobiety przy ulicy Wąwozowej na warszawskim Ursynowie. Nieoficjalne informacje sugerują, że sprawca próbował uciec przez okno, skacząc na taras na parterze, jednak został zatrzymany. Przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna ten to 43-letni Polak. Funkcjonariusze poinformowali, że "czynności są w toku", a Prokuratura Okręgowa na razie nie komentuje sprawy. Nie ujawniono również, czy śledczy oficjalnie łączą wszystkie trzy zbrodnie.

Poza tym, w ręce służb wpadł wkrótce także 33-latek z Ukrainy, którego zatrzymano w mieszkaniu na warszawskim Bródnie. W tym przypadku również trzeba było wejść siłowo. W lokalu znaleziono wiele przedmiotów, które doprowadziły do miejsc poprzednich zbrodni.

Podobny charakter działania

Wcześniej do podobnych zabójstw doszło na Śródmieściu i Ochocie. Pierwsza z tych zbrodni miała miejsce tydzień temu w mieszkaniu przy ul. Franciszkańskiej na Śródmieściu. Ofiarą padła 80-letnia kobieta, która została uduszona. Z jej mieszkania zabójca zabrał biżuterię, elektronikę i dzieła sztuki.

Kolejne zabójstwo miało miejsce w niedzielę na warszawskiej Ochocie, przy ul. Trojdena. Około godziny 11 policja została wezwana do mieszkania 89-latki. Jak informowała Komenda Stołeczna Policji, zgłoszenie złożyła synowa zamordowanej.

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że z mieszkania zniknęły również cenne obrazy i biżuteria. Sąsiadka seniorki miała zeznać, że widziała dwóch sprawców i podała ich rysopis.

