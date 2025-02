Uduszenie i obrabowane mieszkanie. Kolejne zabójstwo seniorki w Warszawie

Na razie nie wiadomo, czy zbrodnia może być powiązana z dwoma innymi morderstwami, do których doszło w stolicy w ciągu ostatniego tygodnia.

Ciało 73-letniej kobiety odnaleziono we wtorek w jednym z mieszkań przy ulicy Wąwozowej na warszawskim Ursynowie. Nieoficjalne informacje sugerują, że sprawca próbował uciec przez okno, skacząc na taras na parterze, jednak został zatrzymany. Przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze poinformowali, że "czynności są w toku", a Prokuratura Okręgowa na razie nie komentuje sprawy. Nie ujawniono również, czy śledczy oficjalnie łączą wszystkie trzy zbrodnie.

Seria brutalnych zabójstw w Warszawie

Wcześniej do podobnych zabójstw doszło na Śródmieściu i Ochocie. Pierwsza z tych zbrodni miała miejsce tydzień temu w mieszkaniu przy ul. Franciszkańskiej na Śródmieściu. Ofiarą padła 80-letnia kobieta, która została uduszona. Z jej mieszkania zabójca zabrał biżuterię, elektronikę i dzieła sztuki.

Kolejne zabójstwo miało miejsce w niedzielę na warszawskiej Ochocie, przy ul. Trojdena. Około godziny 11 policja została wezwana do mieszkania 89-latki. Jak informowała Komenda Stołeczna Policji, zgłoszenie złożyła synowa zamordowanej.

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że z mieszkania zniknęły również cenne obrazy i biżuteria. Sąsiadka seniorki miała zeznać, że widziała dwóch sprawców i podała ich rysopis.

