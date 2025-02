Tusk zapowiada deportacje członków zagranicznych gangów

"Otrzymałem szczegółowe informacje od szefa MSWiA o zdecydowanych działaniach służb wobec zagranicznych gangów. Dokonano licznych zatrzymań. Czas na deportację" – napisał Tusk w serwisie X.

Wcześniej do problemu działalności grup przestępczych złożonych z cudzoziemców odniósł się szef MSWiA.

– Pojawia się brutalna przestępczość z importu. Właściwie nie ma tygodnia, żeby nie było informacji o brutalnych porachunkach, brutalnych działaniach. Najczęściej to są działania między członkami tych gangów – powiedział Tomasz Siemoniak. – Mówimy tutaj o twardej przestępczości, z którą musimy się zmierzyć – dodał gość polskiego Radia.

– Dane policji są jednoznaczne – zagraniczne gangi próbują wejść do Polski, opanowywać różne obszary przestępczości: handel narkotykami, bronią, wymuszenia i do tego posługują się brutalnymi metodami – zaznaczył minister spraw wewnętrznych i administracji.

Siemoniak o deportacjach

Tomasz Siemoniak został również zapytany o kwestię deportacji migrantów. – Będziemy o tym w ciągu najbliższych dni informować. Poziom ubiegłoroczny – około 8 tys. deportacji. To jest skala pokazania naszej polityki, zwłaszcza jeśli chodzi o tych ludzi, którzy popełniają przestępstwa bądź są związani z przestępstwami – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Jak podkreślił, doszło do ponad 8 tys. deportacji z Polski. – To, że o czymś się mniej mówi czy ktoś nie ma pełnej wiedzy, to nie znaczy, że fakty się nie dzieją. Ta liczba była duża, to jest dużo, jakby to sobie przeliczyć na samoloty czy dostarczanie do granicy ukraińskiej, bo to cały czas jednak, ze względu na liczebność obywateli Ukrainy w Polsce, w różnych kategoriach najbardziej to ich dotyczy – zaznaczył szef MSWiA.

Czytaj też:

Czy Polacy są zadowoleni z rządu Tuska? Jest sondażCzytaj też:

Ziobro: Tusk mści się na Mateckim za jego zasięgi w mediach