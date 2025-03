Warkocz zaburzający

ĆWIERKOT | Może pani Małgorzata Kidawa-Błońska uznała, że była to jakby kołysanka? No nie wiem, nie wiem, ale wtedy musiałbym zapytać: A Pani to właściwie co śpiewano w dzieciństwie? Byłoby to ze względu na okoliczność bardzo obcesowe pytanie. Stop.

Precedensów w ścisłym rozumieniu prawa w Polsce nie ma, ale w nieścisłym są i mamy oto doniosły precedens senacki. Stop. Otóż Szanowni Senatorowie i Osoby Senatorskie, od teraz możecie zwracać się do bliźnich w następujący np. sposób: „Śpij k.... jeb.na, śpij k..”... Stop. Nie ryzykujecie nic, a ściślej rzecz ujmując, ryzykujecie jedynie zwrócenie uwagi. Stop. Napruty jak dziadka sweterek senator Lewicy, czyli grupy trzymającej władzę, Maciej Kopiec w te słowa był łaskaw zwracać się do parlamentarzystów, a ci w trosce o jego sławę oraz rozpoznawalność nagrali go w trakcie wypowiedzi, a film opublikowali. Stop. Sprawiedliwie przyznać należy, że ujęcia nie wzbudziły zachwytu pani marszałek Senatu Kidawy-Błońskiej, która w ramach surowych konsekwencji co zrobiła? Zwróciła mu uwagę. Stop.