Fala komentarzy po słowach Kraśki o Zełenskim. "Spalił mózgi widzów TVN24"

Piątkowe spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem zakończyło się skandalem. Wydarzenia w Białym Domu komentował na antenie TVN24 Piotr Kraśko.

– Mówię zupełnie poważnie, nie mogę dojść do siebie po tym, co zobaczyliśmy (...) To było wstrząsające, na bardzo wielu poziomach – ocenił dziennikarz. Tłumaczył, że Amerykanie od dawna czują niechęć do Zełenskiego m.in. z powodu faktu, że broń z USA zamiast na front trafia na czarny rynek.

Zełenski odzywa się do prezydenta Stanów Zjednoczonych, w sposób, jakiego nigdy, nigdy żaden żyjący Amerykanin nie słyszał, że ktoś mówi tak do prezydenta jego kraju – stwierdził Kraśko. Dodał, że prezydent Ukrainy "mógł wyjechać z porozumieniem, a wyjechał z niczym".

Mocne słowa Kraśki o Zełenskim. Lawina komentarzy w sieci

Nagranie z wypowiedzią dziennikarza krąży w internecie i jest szeroko komentowane przez użytkowników portalu X.

twitter

"Pan Kraśko zdaje się być gotowym zostać prezesem TVN po sprzedaży powielając rosyjską i antyeuropejską zdaniem polskich polityków i ekspertów narrację:))) Ludzie kochani posłuchajcie tego. Czyste złoto:)))" – napisał Rafał Otoka-Frąckiewicz, dziennikarz i publicysta.

"Zdecydowanie najlepszy komentarz do wczorajszych wydarzeń wygłosił Pan Piotr Kraśko. Warto odsłuchać ponieważ rewelacyjnie pokazuje on odczucia i optykę Amerykanów" – ocenił Jarosław Wolski, analityk militarny.

"Kraśko wczoraj spalił mózgi widzów TVN24" – stwierdził bloger Paweł Rybicki.

"Piotr Kraśko wytłumaczył w TVN24 swoim zszokowanym widzom, że Trump… ma rację, krytykując ukraińskiego prezydenta. Wiatr zmian chyba rzeczywiście dotarł do redakcji na Wiertniczej" – napisał Marcin Warchoł, poseł PiS.

"Piotr Kraśko wygłosił wczoraj wieczorem świetny, poruszający swoją trafnością komentarz" – ocenił były premier Leszek Miller, który zamieścił obszerne fragmenty wypowiedzi dziennikarza.

Rozczarowanie wystąpieniem Kraśki wyraził m.in. dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski. "Piotr, co się z Tobą stało?" – napisał.

"Ale to, że Pan Kraśko będzie bronił Trumpa po tym żenującym widowisku, to się jednak nie spodziewałam" – stwierdziła z kolei Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu Ciekaweliczby.pl.