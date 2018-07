Semka: Czekam na powołanie nowego prezesa Sądu Najwyższego

Piotr Semka zwrócił uwagę, że groźne jest to, iż sędziowie zapowiedzieli, że nie będą odwoływać się do Trybunału Konstytucyjnego, bo mają zastrzeżenia, co do obiektywności jego wyroków. – Rozumiem, że teraz pani Gersdorf będzie uważana jako wieczny prezes. "Gazeta Wyborcza” opublikowała porady dla sędziów. To jest ten etap, którym można się dziwić, że ileś osób powinno występować przeciwko niszczeniu państwa, a milczy i jest sparaliżowane. Jak to się skończy? Czekam na powołanie nowego prezesa Sądu Najwyższego przez pana prezydenta – powiedział.

Publicysta "Do Rzeczy" podkreślił też, że bardzo źle się stało, że Andrzej Duda zdecydował się na spotkanie z prof. Gersdorf, po którym nie było wyraźnego komunikatu. – Powinno być wyraźnie powiedziane, że jest ona byłym prezesem. Ta formuła dogadywania się, była kurtuazją wobec osoby, która ewidentnie ulega silnej presji, żeby była twarzą opozycji. Gdyby tak nie było, pani Gersdorf bardzo szybko pogodziłaby się z tą sytuacją – wyjaśnił.



Czytaj także:

Morawiecki: Premier powinien usiąść do stołu i się porozumieć z sędziami i opozycją