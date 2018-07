Lewandowski popsuł atmosferę w kadrze? "Od dawna czuł się lepszy"

"Ludzie z otoczenia RL9 od jakiegoś czasu dawali do zrozumienia, że napastnik Bayernu nie stawiał siebie i kolegów z kadry na tym samym, czyli równym poziomie. Od dawna czuł się lepszy - co jest zrozumiałe pod względem sportowym, a w prywatnych rozmowach potrafił podobno dać do zrozumienia, że posiada również wyższy status materialny" – napisał Godlewski, który dodał, że Lewandowski od czasu podpisania nowego kontraktu z Bayernem, gwarantującego mu sporą podwyżkę i tytuł najlepiej zarabiającego gracza Bundesligi, "miał patrzeć na kolegów z góry".

Godlewski obszernie cytuje też wypowiedzi byłego piłkarza Andrzeja Iwana, który również krytycznie wypowiadał się o "Lewym". "Słyszałem, że podobno padły już słowa: skoro jesteś taki dobry, to pokaż to na boisku. (...) Skoro sam potem zarabia na reklamach i robi ustawki, takie jak po meczu z Senegalem, kiedy zamiast pójść do szatni i powiedzieć kilka ostrych słów drużynie, a przede wszystkim złożyć samokrytykę po zupełnie nieudanym występie, kapitan trafił najpierw na trybuny, żeby dostać buziaka od żony. W tamtym momencie był to już pełny obciach" – czytamy.