Areszt dla Mateckiego. Sąd podjął decyzję

Posiedzenie aresztowe ws. Mateckiego rozpoczęło się w sobotę o godz. 9:15. Po godz. 15 rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego na okres dwóch miesięcy wobec polityka Prawa i Sprawiedliwości.

Sześć zarzutów dla Mateckiego. Czego dotyczą?

Poseł PiS Dariusz Matecki został w piątek rano zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy był w drodze do prokuratury. W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS, który dzień wcześniej sam zrzekł się immunitetu.

Śledczy zarzucają mu pobieranie pensji w ramach fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości.

Łącznie parlamentarzyście postawiono sześć zarzutów. "Obejmują one m.in. współdziałanie z innymi osobami w ustawianiu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i w przywłaszczeniu kilkunastu milionów złotych, pranie brudnych pieniędzy, współdziałanie z dyrektorami Lasów Państwowych w fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej okoliczności związanych z wykonywaniem pracy" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Według PK zgromadzony materiał dowodowy dostarczył podstaw do podejrzenia popełnienia przez Mateckiego sześciu przestępstw, które zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Poseł nie przyznaje się do winy.

Przeszukanie w mieszkaniu żony Mateckiego

W piątek w Szczecinie doszło również do przeszukania mieszkania żony posła PiS Dariusza Mateckiego – poinformowała telewizja wPolsce24. Do medialnych doniesień odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Dom Dariusza Mateckiego już 2 razy był przeszukiwany, wszystko było zabezpieczone. A teraz to tylko cyrk i zastraszenie rodziny. Wszystkie granice zostały już przekroczone. To charakterystyczna akurat dla tych POprokuratorów sadystów, którzy dali symbol »N« (niebezpieczna) nigdy nie karanej urzędniczce i znęcali się nam nimi (raport RPO). A funkcjonariusze ABW, których nie ma przecież dużo zamiast bronić bezpieczeństwa zwykłych obywateli odstawiają pokazówki w centrum miasta lub są używani do zastraszania rodziny posła" – skomentował na platformie X Patryk Jaki, europoseł i wiceprezes PiS.

Pod koniec lutego wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Mateckiego skierował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar.