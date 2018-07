Polski dyplomata pobity w Rosji

Sprawca napaści, który według świadków zdarzenia jest prawdopodobnie osobą niezrównoważoną psychicznie - został już zatrzymany. Jak zapewnia Lompart, poszkodowanemu dyplomacie została udzielona natychmiastowa, niezbędna pomoc zarówno ze strony polskiego urzędu konsularnego w Moskwie, jak i centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a incydent zgłoszono na policję.

Pobity dyplomata po przejściu niezbędnych badań lekarskich powrócił do Polski. "Obecnie, po zapewnieniu opieki dyplomacie i i jego powrocie Ambasada RP w Moskwie zwróci się do władz rosyjskich z żądaniem wyjaśnień okoliczności incydentu oraz pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności" – poinformował dyrektor biura rzecznika prasowego MSZ.