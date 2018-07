Dochodowe hobby Suskiego

Co robi po całym dniu w pracy Marek Suski? Jak się relaksuje? – Po całym dniu czytania ustaw, rozporządzeń, gdzie same artykuły i paragrafy, wieczorem włączam muzykę i czytam – mówi polityk w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Co ciekawe, Suski lubi wtedy oddawać się czytaniu poezji: – Dla mnie poezja to ucieczka od tego strasznego, technokratycznego, prawniczego języka. Zamiast ciągu paragrafów mam zestawienia słów, które wywołują w człowieku wzruszenie, zadumę, emocje. I to się po prostu nazywa poezja. To lek na ustawowy bełkot, muszę przeczytać coś pięknego, bo zwariowałbym!



Kolejną pasją szef Gabinetu Mateusza Morawieckiego jest malarstwo. Marek Suski mówi o tym, co go inspiruje: – (...) muszę pochodzić po podwórku, tu zerwać pokrzywę, tam coś popielić, przyciąć suchą gałąź, posadzić kwiatki i tak odstresowany następnego dnia mogę zacząć myśleć o malowaniu.

Marek Suski powiedział, że udało mu się sprzedać około tysiąca własnych obrazów. Z pozyskanych w ten sposób środków, polityk zbudował swój dom. Co malował najczęściej? – To, co się najlepiej sprzedawało… (śmiech). A z tym było w ciągu tych 30 lat różnie. Był na przykład okres, kiedy najlepiej sprzedawały się konie. (...) Był też czas, że świetnie sprzedawały się kwiaty, zawsze był popyt na architekturę, więc ją też malowałem – mówi w wywiadzie udzielonym "Dziennikowi Gazecie Prawnej".