Tusk o PiS-ie: Władza bez hamulców przekształci demokrację w państwo złodziei

– Taka władza przekształci demokrację w kleptokrację, czyli państwo złodziei. Władza, która nie ma ograniczeń w konsekwencji bezkarnie kradnie – stwierdził. – Oni myślą, że uzyskali mandat do robienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Ja jestem przyzwyczajony do innego modelu władzy - władzy, która wie, że są jakieś ograniczenia. Ktokolwiek rządzi bez ograniczeń, poddany jest wielkiej presji korupcji i bezkarności – dodawał.

Pytany o powrót do polskiej polityki, Donald Tusk nie chciał mówić o konkretach. – Gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować w wyborach prezydenckich, to stanął bym do takiego pojedynku – podkreślił.

Przewodniczący Rad Europejskiej skomentował dzisiejsze obchody 550 rocznicy polskiego parlamentaryzmu i fakt, że na uroczystościach nie pojawili się politycy opozycji.

– W jakimś sensie jest to podsumowanie ostatnich blisko trzech lat. Po pierwsze dość kontrowersyjne było usadowienie uczestników imprezy pod namiotem. Zgromadzenie Narodowe powinno odbyć się w budynku parlamentu. Istota problemu leży jednak gdzieś innej. Rozumiem decyzję opozycji, chociaż na pewno nie była łatwa. Organizatorzy tej uroczystości chyba nie przywiązują wagi do istoty parlamentaryzmu. PiS posunął się dość daleko i brawurowo w rządzeniu izbą, to oddaje istotę dość trudnych dzisiaj czasów dla parlamentaryzmu w Polsce – ocenił Tusk. – To, co do niedawna wydawało się skandalem - decyzje podejmowane w pospiechu, głosowania w nocy, teraz stało się normą, w tym sensie ten parlamentaryzm w praktyce dzisiaj jest czymś innym niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni – dodawał.

