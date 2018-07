Balcerowicz: Ryszard Petru to szkodnik, ego przesłania rozum

Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, twórca polityki ekonomicznej III RP udzielił wywiadu tygodnikowi „Wprost”. W rozmowie wypowiedział się na temat swojego byłego studenta i asystenta, Ryszarda Petru. Jak przyznaje, bardzo się na twórcy Nowoczesnej zawiódł.

– Merytorycznie jest bardzo dobry. Okazał się jednak niedojrzały politycznie. W efekcie szkodzi sobie, a przy okazji projektowi, który współtworzył. Najgorsze było jego zachowanie po przegranej w partii. Egocentryzm przesłania mu rozum – mówi Balcerowicz.

– Dziś najważniejsza jest konsolidacja opozycji, tymczasem on tę jedność podważa. Bez względu na to, kto jaką odgrywał rolę w moim życiu zawodowym, jeżeli okazał się szkodnikiem, to musi być przedstawiany jako szkodnik. Dobrze by było, żeby przynajmniej był szkodnikiem mało skutecznym – mówi Balcerowicz.

Profesor, uważany za mentora partii Nowoczesna zastrzega, że „nie był twórcą Nowoczesnej”, ale partia ta jest „Polsce bardzo potrzebna”. – Ale Polska potrzebuje dziś szerokiej koalicji, w której znajdą się wszystkie rozsądne, demokratyczne siły polityczne, od liberałów do lewicy. Oczywiście z wyjątkiem Adriana Zandberga – podsumowuje.

Leszek Balcerowicz był ministrem finansów w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jerzego Buzka, prezesem Narodowego Banku Polskiego, twórcą programu gospodarczego III RP. Była to terapia szokowa, do dziś budzi kontrowersje. Zwolennicy mówią o „gospodarczym cudzie”, przeciwnicy przypominają upadki setek zakładów, likwidację PGR, ogromne koszty społeczne programu. Reprezentantem idei Balcerowicza jest Nowoczesna. Samego byłego ministra finansów oceniano jako patrona tej formacji.