Prof. Żaryn: W czasie II wojny także Żydzi mieli krew na rękach

Kilka dni temu na łamach "Haaretz" deklarację polsko-izraelską skrytykował żydowski historyk Icchak Arad. To badacz Holokaustu i były dyrektor instytutu Yad Vashem, w swoim kraju jest uznawany za jeden z największych autorytetów. Jego zdaniem, dokument stanowi zafałszowanie historii oraz rzeczywistości w Polsce okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Naukowiec wskazuje, że deklaracja nie pokazuje prawdy na temat relacji między Polakami a Żydami w czasie II wojny światowej.

"Nie ma wątpliwości, że w Polsce, nawet przed wojną, był obecny zajadły antysemityzm i że dochodziło do pogromów, w których mordowano Żydów (na przykład pogrom w Przytyku w 1936 roku. W czasie wojny dziesiątki tysięcy Polaków brały udział w mordowaniu (w Jedwabnem i w innych miejscach) i w wydawaniu Żydów, którzy ukrywali się przed Niemcami" – pisze Arad.

Senator PiS został zapytany m.in. o tekst Arada. Prof. Żaryn podkreślił jednak, że strona żydowska musi przyjąć do wiadomości, iż nasza wersja II wojny światowej jest zupełnie inna, niż obowiązująca w mainstreamie i nauce.

– Ten nasz pogląd mówi o tym, że było dwóch okupantów: niemiecki i sowiecki. Ten sowiecki był równie bezwzględny i to zarówno w latach 1939-1941, jak i od 1944, gdy Sowieci weszli ponownie na teren Polski. Wcześniej partyzantka sowiecka sterowana przez NKWD była skierowana nie tyle na prowadzenie walki z Niemcami. To, co było zabijaniem ludności cywilnej, czy żołnierzy Armii Krajowej było wpisywane w ten potencjał, który szedł w następstwie zmiany frontu, czyli wchodzeniu Armii Czerwonej – wyjaśniał.

Prof. Żaryn przypomniał też, że wśród tych oddziałów i struktur było wielu Żydów. – W 1939 roku i w tej partyzantce znaleźli się jako wyraziciele zdania, że państwo sowieckie daje im większą gwarancję przeżycia i funkcjonowania. Trzeba sobie powiedzieć, że jeszcze nieraz będziemy mówili o tym, że niestety także Żydzi w czasie II wojny światowej mieli krew na rękach. Konkretni Żydzi, którzy znaleźli się nie tam, gdzie trzeba. Nie będzie to obciążało całego narodu – powiedział.