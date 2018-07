Schetyna: Dziwię się, że prezydent zaakceptował sędziego Iwulskiego

– IPN zajmuje się sędzią Iwulskim, żeby uderzyć w Sąd Najwyższy. Wszystkich trzeba traktować równo, niezależnie od tego czy nazywa się Iwulski, czy Kryże – podkreślał Schetyna.

– Czekam na dokumenty w tej sprawie – dodawał pytany o orzekanie sędziego Iwulskiego w okresie PRL-u.

Schetyna: Tusk ma dobre doświadczenia w starciach z Kaczyńskim

Przewodniczący PO w rozmowie w Polsat News odniósł się również do wypowiedzi Donalda Tuska, który stwierdził w TVN24, że będzie kandydował na prezydenta Polski, jeśli swój start ogłosi również Jarosław Kaczyński.

– Ma dobre doświadczenia w starciach z Jarosławem Kaczyńskim – mówił Grzegorz Schetyna. – On nie powiedział, że nie będzie kandydował przeciwko czy razem z prezydentem Dudą. Powiedział tylko, że jeżeli byłoby potwierdzenie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to jest otwarty. To było dosyć sprytne – dodał przewodniczący PO.

