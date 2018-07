Obywatele RP planują "wiec na zakazanej ziemi". Chcą wejść na teren Sejmu

W czwartek o 9:00 ma odbyć się pierwsze I czytanie zgłoszonego przez PiS projektu nowelizacji ustawy – Prawo o prokuraturze. W praktyce projekt prowadzi m.in. do przyspieszenia wyboru I prezesa SN.



Konstytucja i praworządność – tego chcą bronić Obywatele RP. Ich lider apeluje, aby nie stosować przemocy. "Na 18 lipca zapowiedzieliśmy wiec na „zakazanej ziemi” – na ogrodzonym barierkami i policyjnym kordonem terenie wokół Sejmu. Tylko tam, nie chcemy dostać się do budynków. Sejm musi pracować w spokoju. Wejście na „zakazaną ziemię” jest zgodne z prawem. Mamy w tej sprawie dwa prawomocne wyroki sądów RP. Na „zakazaną ziemię” wejdziemy w asyście parlamentarzystów. Jeżeli zostaniemy zatrzymani, będzie to oznaczało jawne łamanie prawa" – czytamy na stronie internetowej Obywateli RP.

Obywatele RP apelują: "Bądź przed Sejmem 18 lipca od rana. Zostań do wieczora. Słuchaj wiadomości – obrady Sejmu mogą się zacząć jeszcze 17 lipca. Walka o praworządność z pewnością potrwa".