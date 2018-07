Morawiecki o ustawie o SN: Musimy sobie poradzić w sposób legislacyjny

– W związku z tym, że była I prezes Sądu Najwyższego nie jest już dzisiaj I prezes SN, zgodnie z ustawą, to żeby nie doszło do klinczu, do sytuacji patowej, każde poważne państwo musi sobie z tym w jakiś sposób poradzić, musi sobie poradzić w sposób legislacyjny. Stąd nowa inicjatywa, która z tego impasu ma pozwolić wyjść – powiedział premier Mateusz Morawiecki, zapytany przez dziennikarzy o kwestię zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym.



W kontekście zaangażowania niektórych sędziów SN w komunistyczny aparat sądownictwa, szef rządu wskazał: – Dzisiaj już wszyscy bardzo dobrze wiemy, o czym mowa, bo nawet przeciwni nam komentatorzy podkreślają, że rzeczywiście ujawnione fakty bardzo jednoznacznie potwierdzają to, co my podkreślaliśmy.

