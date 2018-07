Uczczenie godziny "W". Apel powstańców i władz Warszawy

"1 sierpnia, o godz. 17.00, w stolicy rozlegną się syreny – zatrzymajmy się wtedy na chwilę i w skupieniu podziękujmy tym, którzy walczyli za nasze miasto, za wolność. Pamięć o bohaterach uczcijmy wspólnie w zgodzie i pojednaniu" – brzmi fragment apelu do warszawiaków podpisany przez Leszka Żukowskiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zbigniewa Galperyna, wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich i Włodzimierza Paszyńskiego, wiceprezydenta Warszawy.

– Apeluję o godne uczczenie dnia wybuchu powstania warszawskiego. Zarówno poległych, jak i tych, którzy ocaleli, ale już od nas odeszli. Nasz zryw z 1944 r. to nie była zabawa. Na początku może i nie wszyscy sobie zdawali sprawę z powagi sytuacji. Jednak to, co zrobiliśmy, było poważne. Dlatego dziś podczas śpiewania piosenek ważna jest także refleksja o wolności Polski – podkreślił Żukowski.

Z kolei Paszyński zaznaczył, że tegoroczne obchody rocznicy wybuchu powstania przypadają w czasie szczególnym – w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. – Przypominamy jak wielkim wyzwaniem dla naszych przodków było tworzenie wolnej Polski po latach zaborów – zaznaczył wiceprezydent stolicy.

Oficjalne uroczystości rocznicowe rozpoczną się 28 lipca i potrwają do 5 sierpnia. Szczegółowy program obchodów 74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego jest dostępny na stronie internetowej miasta.