Mastalerek: Spotkanie z Trumpem wzmacnia Nawrockiego

Prezydencki minister Marcin Mastalerek w rozmowie z Radiem Zet odniósł się do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. – To oczywiste, że w momencie zagrożenia, kiedy przy naszej granicy jest wojna, ma się dobre relacje z prezydentem Ameryki – skomentował Szef Gabinetu Prezydenta. W jego ocenie spotkanie w Białym Domu wzmocni wynik Nawrockiego w pierwszej turze głosowania.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki spotkał się 1 maja br. z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zdjęcia z wydarzenia pojawiły się na oficjalnym profilu Białego Domu w mediach społecznościowych. Wywołało to irytację sztabów wyborczych rywali Nawrockiego. Jego wizytę w Białym Domu komentowali zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy. Po spotkaniu Karol Nawrocki powiedział m.in., że "odniósł wrażenie, że kongresmeni i sekretarze doskonale wiedzą, co dzieje się w Polsce w zakresie i wymiaru sprawiedliwości, i łamania praworządności".

Prezydencki doradca w sztabie Mentzena

– Wiele osób, które doradzają prezydentowi Andrzejowi Dudzie jest z różnych środowisk – samorządowych, naukowych również itd. To całkowicie normalne, że ma się doradców nie tylko tych, którzy zawsze mówią jedno i to samo – podkreślił Marcin Mastalerek, komentując przystąpienie jednego z prezydenckich doradców do Konfederacji i sztabu Sławomira Mentzena.

W sobotę za pośrednictwem platformy X taką deklarację złożył Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. "Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniłem. Tak jak byłem jako 18-latek konserwatystą i zwolennikiem niskich podatków, to tak jestem nim również dzisiaj. I uważam, że z takimi przekonaniami doskonale odnajdę się w Konfederacji" – napisał. Tym samym Rzepecki potwierdził spekulacje, które pojawiły się po jego piątkowej wizycie na wiecu Sławomira Mentzena w Zgierzu.

