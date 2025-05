Co Trump powiedział Nawrockiemu? Bielan ujawnia

Kandydat na prezydenta, popierany przez PiS, rozmawiał z amerykańskim przywódcą w Gabinecie Owalnym. Nawrocki podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, spotkał się również z amerykańską Polonią i wziął udział w paradzie z okazji Dnia Konstytucji 3 maja.

Zaskakujący punkt wizyty

Wizyta Nawrockiego w USA nie była niespodzianką, ale jego obecność w Waszyngtonie już tak. Niespodziewanie kandydat na prezydenta pojawił się w czwartek w Ogrodzie Różanym w Białym Domu. Prezes IPN wysłuchał przemówienia wygłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa z okazji Narodowego Dnia Modlitwy.

Karol Nawrocki w Ogrodzie Różanym zamienił kilka zdań m.in. z sekretarzem stanu Marco Rubio czy spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem. Z kolei europoseł Adam Bielan podał na platformie X, że Nawrocki odbył też długą rozmowę z Jimem Jordanem, szefem komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów. Ponadto prezes IPN i kandydat na prezydenta spotkał się z Susie Wiles, czyli szefową gabinetu Donalda Trumpa oraz Robertem Kennedy, czyli sekretarzem ds. zdrowia.

Bielan: Trump stwierdził, że Nawrocki wygra

Europoseł PiS Adam Bielan w rozmowie z Polsat News ujawnił kulisy rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

– Karol Nawrocki był ponad 7 i pół godziny w Białym Domu na zaproszenie prezydenta Trumpa w Waszyngtonie. My w ogóle planowaliśmy od kilku tygodni wizytę w Chicago z okazji trwającej tam co roku, odbywającej się co roku parady Konstytucji 3 Maja, gdy politycy w Waszyngtonie dowiedzieli się o tym, że pan Karol Nawrocki będzie w Stanach Zjednoczonych, zaprosili go do Białego Domu – powiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Jak zaznaczył polityk, spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem miało charakter rozmowy "w cztery oczy".

– Kilka minut, wymiana kontaktów, prezydent Trump, dość dobrze znał sytuację w Polsce, wiedział o toczącej się kampanii, no i stwierdził, że prezes Nawrocki wygra, chociaż o tym zdecydują Polacy – zaznaczył Adam Bielan.

