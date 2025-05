Jest decyzja PKW w sprawie subwencji dla PiS

W poniedziałek członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mieli do wyboru dwie wersje informacji, jaką powinien otrzymać szef MF Andrzej Domański, zobowiązany do wypłaty pierwszej części subwencji do końca kwietnia.

W głosowaniu za określeniem subwencji dla PiS w pełnej wysokości 26 mln zł rocznie był remis 4 do 4, co oznaczało pat i niemożność przegłosowania informacji o tej treści. Większość 4 do 3 zdobyła za to propozycja wypłacenia partii Jarosława Kaczyńskiego subwencji pomniejszonej o 11 mln rocznie, czyli trochę ponad 15 mln zł rocznie – podaje RMF FM.

Według rozgłośni pismo z taką informacją ma otrzymać od PKW minister finansów. Pierwszy przelew na konto PiS powinien wyjść z resortu w ciągu kilku dni.

PKW zdecydowała ws. subwencji dla PiS. Sprawa ciągnie się od miesięcy

Jak przypomina RMF, w sierpniu 2024 r. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r., wykazując poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł.

Partia Kaczyńskiego zaskarżyła decyzję PKW do Sądu Najwyższego, a w grudniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (kwestionowana przez rządzących i część prawników – red.) przychyliła się do tej skargi. Wkrótce potem PKW przyjęła sprawozdanie komitetu wyborczego PiS, zaznaczając przy tym, że nie przesądza, czy IKNiSP SN jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia izby.

Na początku stycznia minister Domański zwrócił się pisemnie do PKW o wykładnię uchwały w kwestii wypłaty środków dla PiS. Kolejne takie pismo szef MF wysłał pod koniec lutego. Zdaniem Domańskiego uchwała PKW dotycząca sprawozdania komitetu wyborczego PiS z wyborów 2023 r. jest "wewnętrznie sprzeczna".

