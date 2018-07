Wizy do USA? Szef MSZ: Prezydent podniesie tę kwestię w rozmowie z Trumpem

Szef polskiej dyplomacji prof. Jacek Czaputowicz zdradził, jakie tematy mogą zdominować rozmowy pomiędzy Andrzejem Dudą i Donaldem Trumpem w trakcie zbliżającej się wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie. Szef MSZ przyznał, że będą to głównie kwestie związane z bezpieczeństwem.

– Kwestie militarne, a także jakby wspólnej polityki, podobnego postrzegania zagrożenia w świecie - to znaczy roli Rosji - i pewnej koordynacji tej polityki: obrona Ukrainy, niepodległości, integralności terytorialnej Ukrainy. To na pewno będzie przedmiotem rozmów – powiedział.

Minister spraw zagranicznych zaznaczył też, że głównym oczekiwaniem strony polskiej w stosunku do spotkania prezydentów USA i Polski będzie aktualizacja deklaracji o strategicznym partnerstwie obu państw sprzed 10 lat. – Być może jest dobry moment, by przyjrzeć się, jak ono funkcjonuje, potwierdzić pewne elementy. Innymi słowy - jeszcze potwierdzić nasze sojusznicze stosunki i ich trwałość. Podczas tej wizyty chcielibyśmy, żeby do tego doszło, pracujemy nad tym – stwierdził.

