Złe wieści dla seniorów. Kto nie dostanie czternastej emerytury?

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe doroczne świadczenia dla emerytów. Są one wypłacane z urzędu. "Trzynastka" jest gwarantowana ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów, ale zasady przyznawania obu świadczeń nie są jednakowe. W tym roku "czternastkę" ma dostać mniej seniorów niż ostatnio, a wpływ na to ma waloryzacja.

Kto nie dostanie czternastej emerytury?

14. emerytura przyznawana jest od 2021 roku. Jej wysokość jest równa minimalnemu świadczeniu i w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. W ubiegłym roku było to 1780,96 zł, lecz kwota uległa zwaloryzowaniu 1 marca. Okazuje się, że jesienią niektórzy seniorzy mogą w ogóle nie otrzymać tego świadczenia.

O ile w przypadku trzynastej emerytury nie obowiązuje żaden limit, to "czternastka" przysługuje w pełnej wysokości wyłącznie osobom, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę", nadwyżka ponad limit pomniejsza wypłatę o dokładnie taką samą kwotę. Oznacza to, że na czternastą emeryturę nie mogą liczyć seniorzy, których świadczenie przekracza 4728,91 zł brutto miesięcznie.

Choć coroczne waloryzacje zwiększają emerytury i renty, poziom 2900 zł brutto pozostaje niezmienny, przez co z każdym rokiem zmniejsza się grono osób, które mieszczą się w ustalonym progu. Resort rodziny poinformował jednak dziennik "Fakt", że nie ma planów podwyższenia limitów.

Na dodatkowe środki nie mogą liczyć również takie grupy, jak: sędziowie i prokuratorzy będący w stanie spoczynku, byli sportowcy otrzymujący emeryturę olimpijską, czy osoby, którym zawieszono świadczenia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wypłaty.

"Czternastkę" pobierają, oprócz emerytów, także renciści oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne lub kompensacyjne. Minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że wypłaty nastąpią we wrześniu.

