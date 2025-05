Ilu uchodźców przyjęła Senyszyn? Braun zadał pytanie

Podczas debaty prezydenckiej, kandydaci zadawali sobie wzajemnie pytania w kilku dziedzinach. Jedną z nich była migracja i temat paktu migracyjnego.

Joanna Senyszyn zaprezentowała się jako zwolenniczka paktu. – Pani się nie myli, kto dzisiaj głośno zarzeka się, że nie wpuści do Polski nielegalnych imigrantów, tego trzeba właśnie pytać – a co z legalnymi? Większość problemów, których nabawili się Niemcy i chcą je do nas reeksportować, to migranci jak najbardziej legalni. Dlatego ja nie wpuszczę żadnych. Wypowiem

– skomentował to poseł Braun.

Senyszyn ma 6 mieszkań. Przyjęła do nich uchodźców?

Następnie były polityk Konfederacji zapytał: – Ale pytanie do pani: to od pani usłyszałem o 6 mieszkaniach. Ile pani przyjęła uchodźców nachodźców z Ukrainy, migrantów subsaharyjskich inżynierów z nożami w zębach. Czy chociaż jedno z tych mieszkań przeznaczyła pani na tak szczytne cele?

– Nie, nie przeznaczyłam żadnego mieszkania, ponieważ zajęcie się migrantami to jest sprawa państwa i to musi rozwiązać państwo, a nie poszczególni obywatele. Owszem, pomagałam w różny sposób uchodźcom wojennym z Ukrainy. Natomiast akurat moje mieszkania nie były do tego celu – odparła Senyszyn.

– Uważam, że to pytania w ustach pana jest zabawne. Moje mieszkania są swoistą lokatą kapitału. Całe życie pracowałam na to, żeby mieć. Przy w Polsce obowiązujących przepisach jest ryzyko wynajmowania mieszkania, bo można się nigdy nie pozbyć lokatora, stracić swoje mieszkanie i dalej za nie płacić – dodała kandydatka na prezydenta.

W piątek, w studiu Telewizji Republika, zorganizowano kolejną debatę kandydatów na prezydenta. Formuła dyskusji była nowa: pytania zadawali nie prowadzący, ale eksperci – prezes InPost Rafał Brzoska, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, a także prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Podczas debaty pojawiły się także pytania od widzów. W studiu nie pojawili się Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat i Maciej Maciak.

