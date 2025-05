"To są pana kompetencje!". Woch przekazał dokument

W piątek, w studiu Telewizji Republika, zorganizowano kolejną debatę kandydatów na prezydenta. Formuła dyskusji była nowa: pytania zadawali nie prowadzący, ale eksperci –prezes InPost Rafał Brzoska, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, a także prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Podczas debaty pojawiły się także pytania od widzów. W studiu nie pojawili się Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat i Maciej Maciak.

Prof. Ryszard Piotrowski zaznaczył, że konstytucja zobowiązuje prezydenta do czuwania nad jej przestrzeganiem. – Proszę o ocenę stanu praworządności w Polsce i ewentualne wskazanie działań naprawczych, jeżeli takie byłyby potrzebne – powiedział wykładowca UW.

Woch kontra Hołownia

Kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia powiedział, że należy przywrócić Polakom prawo do sądu i osądzania swojej sprawy. – Trzeba oddzielić funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Trzeba przeprowadzić procedurę oczyszczania sądów, ale zrobić to skalpelem, a nie siekierą – przekonywał lider Polski2050.

Z kolei Marek Woch stwierdził, że "wystarczy, że politycy zaczną przestrzegać konstytucji". – Jak ja słyszę, że politycy będą się dogadywać, żeby obsadzić trybunał, to ja daje przykład PKW, które chciało nas wyeliminować z wyborów do samorządu w 2024 r. Sąd Najwyższy podjął orzeczenie i dzięki temu stwierdził, że PKW połamało przepisy – zarzucał.

Woch powiedział, że pół roku temu wysłał pismo do marszałka Sejmu, "co zrobić z PKW, która łamie przepisy". – Pana dyrektor kancelarii powiedział, że to nie pana sprawa – mówił, zwracając się do Szymona Hołowni. Następnie przekazał marszałkowi dokument.

– Większość trzeba mieć w Sejmie. Racji nie wystarczy mieć. Jak pan będzie w Sejmie, to się pan przekona. W polityce nie wystarczy mieć rację – odparł Szymon Hołownia.

Kandydat Bezpartyjnych Samorządowców domaga się, by Hołownia "załatwił tę sprawę". – To jest w pana kompetencji. Niech pan to załatwi – podsumował.

