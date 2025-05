Kontrowersje wokół debaty TVP. Sztab Mentzena: Zostaliśmy oszukani

Debatę, która odbędzie się w studiu TVP, będą współprowadzić dziennikarze Polsatu – Jan Kunert – oraz TVN – Radomir Wit. Telewizja Polska wskazała jako swoją prowadzącą Dorotę Wysocką-Schnepf. To wywołało sprzeciw aż 8 komitetów, m.in. Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena oraz Krzysztofa Stanowskiego. Przedstawiciele tych kandydatów podkreślali, że Wysocka-Schnepf nie jest dziennikarką obiektywną i profesjonalną.

TVP odparła, że rozważy kwestię wymiany prowadzącego. Informacja na ten temat miała pojawić się na początku maja, jednak dopiero 11 maja okazało się, że zmiany nie będzie.

Konfederacja oburzona na TVP

Do tematu podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą TVP odnieśli się Wojciech Machulski, rzecznik sztabu kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena oraz przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek. Machulski przypomniał, że na spotkaniu przedstawicieli sztabów z telewizjami ws. debaty przed dwoma tygodniami członkowie sztabu Mentzena zgłosili wątpliwość wobec obiektywizmu Doroty Wysockiej-Schnepf. – Niestety nie jest dziennikarzem obiektywnym i także w tej kampanii produkowała wiele materiałów, które w sposób bezpośredni uderzały w kandydatów na prezydenta – zaznaczył.

– Wszyscy wiemy, że niestety Telewizja Polska jest dzisiaj telewizją rządową – powiedział. Następnie Machulski zarzucił TVP, że "oszukała wszystkie sztaby przy organizacji debaty".

Z kolei Grzegorz Płaczek stwierdził że to, co dzieje się w Telewizji Polskiej jest "złe, obrzydliwe, haniebne". – Nie tak wyobrażaliśmy sobie najważniejszą debatę, na którą czekała cała Polska. Zdajemy sobie sprawę od długiego czasu, że TVP jest rozgrywana przez Koalicję Obywatelską, zdajemy sobie sprawę z jakże haniebnego poziomu manipulacji, ale to, co się dzieje w związku z nadchodzącą debatą jest po prostu druzgocące. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać w państwie demokratycznym – podkreślił poseł Konfederacji.

