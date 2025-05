Nieoficjalnie: Wiadomo co było w kopercie, którą Trzaskowski wręczył Nawrockiemu

W poniedziałek w Telewizji Polskiej odbyła się debata, ostatnia przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, która zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 18 maja. Debatę prowadzili: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) oraz Piotr Witwicki (Polsat News).

W debacie wzięli udział wszyscy zarejestrowani kandydaci na prezydenta: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Trzaskowski wręczył Nawrockiemu kopertę

Pod koniec debaty, która trwała prawie cztery godziny, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski podszedł do kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego i położył na jego pulpicie białą kopertę.

– A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu – powiedział Trzaskowski. Nawrocki nie wziął od razu do ręki koperty, odpowiadając: – Łapówkę mi pan wręcza?

– Przeczyta pan sobie i zobaczy, jak można się zachować w sposób uczciwy – stwierdził Trzaskowski, który po debacie nie chciał zdradzić dziennikarzom, co było w kopercie. Jego zdaniem Nawrocki powinien o tym opowiedzieć sam. Powtórzył, że to propozycja zachowania się w sposób "przyzwoity".

Debata w TVP. Zagadka tajemniczej koperty rozwiązana?

Według ustaleń "Super Expressu" w kopercie był numer konta DPS (Dom Pomocy Społecznej), w którym przebywa Jerzy Ż., mężczyzna, od którego Nawrocki uzyskał mieszkanie w Gdańsku.

Ale to nie koniec sprawy, bo we wtorek ma pojawić się kolejna koperta. – Dziś przekażemy panu Trzaskowskiemu specjalną kopertę, zaboli go ona zdecydowanie bardziej – usłyszeli od sztabowców Nawrockiego dziennikarze "SE".

