Trzaskowski zawiadamia prokuraturę ws. Ordo Iuris. "Kampania kłamstw"

"Ordo Iuris zbiera kasę na hejterską kampanię mającą uderzyć w Rafała Trzaskowskiego. To nie tylko nielegalna kampania wyborcza, ale działalność nie mieszcząca się w statutowych ramach Instytutu na rzecz Kultury Prawnej" – napisała w serwisie X poseł KO Agnieszka Pomaska.

Chodzi o broszurę pt. "Czego naprawdę chce Rafał Trzaskowski?". "Rafał Trzaskowski to kandydat o radykalnie lewicowych poglądach. Prawdę o nich ukrywa jednak w toku kampanii wyborczej. Publicznie prezentuje twarz polityka zatroskanego o polskie bezpieczeństwo, a nawet patriotyzm konsumencki. Tymczasem konsekwentnie przez lata prowadzona przez niego polityka wskazuje na całkowicie inne poglądy tego kandydata. Korzystając z jego historycznych wypowiedzi, wspieranych przez niego aktów prawnych i dokumentów politycznych, oraz odwołując się do jego zaplecza politycznego, które pragnie wprowadzić do Pałacu Prezydenckiego, przygotowaliśmy dla Państwa specjalne zestawienie. Jesteśmy przekonani, że słowa kandydata i jego politycznych przyjaciół powiedzą o jego politycznej naturze i politycznych celach o wiele więcej, niż jakiekolwiek komentarze" – czytamy.

"Bronimy suwerenności"

"Zachęcamy do zamówienia pakietu ulotek, pobrania gotowego wzoru plakatu oraz ich szerokiej dystrybucji, a tych z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć nas w kolportażu tych materiałów, prosimy o wsparcie. Przypominając prawdę o politycznych celach Rafała Trzaskowskiego, bronimy polskiej suwerenności, występujemy w obronie życia, rodziny i wolności" – wskazano na stronie www.polskawpotrzasku.pl.

Wioletta Paprocka-Ślusarka, szefowa sztabu kandydata KO, poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. "Ordo Iuris prowadzi kampanię kłamstw dotyczącą Rafała Trzaskowskiego. Zbiera wpłaty i drukuje za nie oszczercze ulotki. Zgłaszamy sprawę do prokuratury".

