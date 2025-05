Frekwencja wyborcza. PKW podała stan na 12:00

Na drugiej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że na godzinę 12:00 frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła 20,28 procent.

Frekwencja wyborcza

To wynik niższy niż 5 lat temu. W 2020 r. do godz. 12 frekwencja w pierwszej turze wynosiła 24,08 proc, w 2015 r. do godz. 12 było to 14,61 proc., a w 2010 r. prezentowano dane za inne godziny. Do godz. 13 było to 23,38 procent.

Kolejne konferencje PKW 18:30 oraz 22:00. Podane zostaną na nich najważniejsze wydarzenia oraz dane dotyczące frekwencji.

Na godz. 12 najwyższa frekwencja jest w województwie małopolskim, a najniższa w opolskim.

Wieczór wyborczy na kanale "Do Rzeczy"

O 20:30 zapraszamy na kanał YouTube "Do Rzeczy" na specjalny wieczór wyborczy. O 21:00 poznamy pierwsze wyniki exit poll, a nasi komentatorzy od razu rozpoczną analizę. Na oficjalne wyniki wyborów trzeba będzie poczekać dłużej, nawet do dwóch dni.

Wyniki exit poll skomentują dla Państwa Paweł Lisicki, Rafał Ziemkiewicz, Łukasz Warzecha, Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska, Cezary Krysztopa, Jerzy Karwelis i Marcin Palade. Transmisję będą prowadzić Karol Gac i Piotr Szlachtowicz.

Czytaj też:

Wybory prezydenckie 2025. Galeria zdjęć polityków przy urnachCzytaj też:

Tragedia w lokalu wyborczym. Zmarła starsza kobieta