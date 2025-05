Osiem punktów Mentzena. "Zbieżne z poglądami Nawrockiego"

Sławomir Mentzen złożył Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu propozycję spotkania na jego kanale w serwisie YouTube. Zapowiedział, że poprosi ich o podpisanie deklaracji zawierającej osiem punktów, które dotyczą m.in. podatków, wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę czy relacji z Polski z UE.

Nawrocki odpowiedział, że przyjmuje zaproszenie i jest gotów podpisać "punkty" deklaracji Mentzena. Ich rozmowa odbędzie się w czwartek. Z kolei z Trzaskowskim Mentzen ma rozmawiać w sobotę.

Przydacz o ośmiu punktach Mentzena: Zbieżne z poglądami Nawrockiego

Poseł PiS Marcin Przydacz był pytany w środę w TVN24, "czy poważny polski polityk powinien postulaty Mentzena podpisywać w ciemno". – Nie w ciemno, bo jednak ich treść jest znana i w wielu aspektach zbieżna z poglądami samego Karola Nawrockiego – odpowiedział.

– Proszę nie oczekiwać, że my jak zaplecze Karola Nawrockiego będziemy w pełni, w stu procentach zawsze zgadzać się ze Sławomirem Mentzenem, bo gdyby tak było, to byśmy byli politykami Konfederacji, a nie Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił.

Według Przydacza Nawrocki "zgadza się z tymi ośmioma postulatami". – Zresztą mówił o nich w kampanii w ostatnich tygodniach. I na tym też polega budowanie koalicji wsparcia. Tak to jest, żeby móc przekonywać wyborców, bo to chodzi głównie o wyborców przecież, nie o samego Sławomira Mentzena. On sam mówi o szacunku do swoich wyborców, ja również ich szanuję. Trzeba z nimi rozmawiać i trzeba ich przekonywać i trzeba wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom – argumentował polityk PiS.

Jak dodał, 20 proc. polskiego społeczeństwa ma takie oczekiwanie". – Nie można na to zamykać oczu – zaznaczył.

Wybory prezydenckie. 1 czerwca druga tura, wcześniej debata

Druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Nawrocki i Trzaskowski, zaplanowana jest na 1 czerwca. Wcześniej, w piątek (23 maja) odbędzie się debata współorganizowana przez TVP, TVN i Polsat, którą mają transmitować również inne telewizje.

Czytaj też:

Nawrocki zachęca do udziału w marszu. "Do zobaczenia!"